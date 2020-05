Aktualisiert 05.05.2020 09:31

Gegen Swiss-Rettungspaket

Klima-Aktivisten verschieben Protestaktion wegen Regen

Mittels Milliarden-Kredit will man die Swiss auch nach Corona in alter Manier abheben lassen. Dies erzürnt die Klimajugend. Sie wollten am Dienstagmorgen demonstrieren, doch der Regen machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

von Mira Weingartner

Mit Kartonschildern wollte der Schweizer Klimastreik am Dienstagmorgen gegen das Rettungspaket für die Swiss demonstrieren. Die Aktion wurde aber verschoben. Dies aufgrund des schlechten Wetters. Dies hat einen Grund: Weil aktuell Massenveranstaltungen verboten sind, wollen die Aktivisten Pappschilder am Boden verteilen. Der Regen hätte diese Schilder aber schnell zerstört. In Zürich nutzten Demonstranten übrigens Schuhe als Platzhalter für die ausbleibenden Personen.

Am Dienstagmorgen, kurz vor acht Uhr, hätten Aktivisten des Klimastreiks in Bern ein Zeichen setzen wollen: Vor dem BEA-Gebäude, indem der Nationalrat derzeit seine Session abhält, hätten sie gegen den Milliarden-Kredit für die Swiss demonstrieren wollen. Die geplante Aktion gegen das Rettungspaket wurde am Dienstagmorgen jedoch kurzfristig gecancelt – sie ist regelrecht ins Wasser gefallen. «Aufgrund des Regens haben wir die Aktion verschoben», sagt eine Aktivistin zu 20 Minuten. Man werde das geplante Unterfangen nach dem Mittag, um 13.15 Uhr, beim Berner Guisanplatz durchführen.



Dass die Klimajugend wegen Regens vor dem Protest zurückschreckt, hört sich sarkastisch an. Doch die Klimakämpfer rechtfertigen sich: «Wir wollen bei der Aktion diverse Pappschilder auf dem Boden verteilen – der starke Regen hätte diese direkt aufgelöst.» Geplant ist nämlich, rund 1000 Pappschilder, die junge Aktivisten aus der ganzen Schweiz gemalt haben, auf dem dortigen Platz zu verteilen. Diese Plakate sollen schliesslich als Stellvertreter für die ausbleibenden Demonstranten dienen – wegen Corona sind Veranstaltungen und damit auch Demonstrationen nach wie vor verboten.

«Nächste Krise finanzieren»

Doch sich Gehör verschaffen, das will sich der Berner Klimastreik trotz der Vorschriften. Und auch trotz des ausbleibenden Sonnenscheins. Nach dem Mittag zeigen sie nun doch noch ihren Unmut bezüglich des Milliarden-Kredits für die Fluggesellschaft.. «Wir akzeptieren nicht, dass dieser Deal am Klimaziel vorbeischiesst», sagt Aktivistin Lena Bühler. «Wir wollen nicht, dass bereits die nächste Krise, die Klimakrise, finanziert wird», erklärt die junge Frau. So soll der Flugverkehr angepasst werden. Das heisst, Kurzflüge sollen künftig etwa gestrichen und Nachtzugverbindungen vergrössert werden.