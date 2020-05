GEGEN SWISS-RETTUNGSPAKET

Klima-Aktivisten von Polizei vertrieben

Am Dienstagnachmittag kam es doch noch zu einer Protestaktion gegen den Milliarden-Kredit für die Swiss. Vor der nachmittäglichen Nationalratsession demonstrierte die Klimajugend – und wurde nach kurzer Zeit von der Polizei verjagt.

Die jungen Aktivisten des Schweizer Klimastreiks machten am Dienstagnachmittag doch noch auf ihre Anliegen aufmerksam. Die für den Morgen geplante Aktion wurde wegen des Regens auf den Nachmittag verschoben. Um 13 Uhr trafen die Klimakämpfer schliesslich auch beim BEA-Gelände ein. Dies, um den dort tagenden Parlamentarier zu zeigen, dass man mit dem Rettungspaket für die Swiss in Milliardenhöhe nicht einverstanden ist. «Wir akzeptieren nicht, dass dieser Deal am Klimaziel vorbeischiesst», sagt Aktivistin Lena Bühler zu 20 Minuten.