«Merry Crisis» : Klima-Aktivisten wollen vor Weihnachten Finanzplatz «durchrütteln»

Umweltorganisationen sind enttäuscht von den Ergebnissen des Klimaverträglichkeitstests des Schweizer Finanzplatzes. Klima-Aktivisten rufen nun zu Aktionstagen vor Weihnachten auf.

Der Schweizer Finanzmarkt investiert weiterhin zu stark in die Erdöl- und Kohleförderung. Das sind Resultate einer freiwilligen Klima-Überprüfung des Schweizer Finanzmarktes auf Initiative des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) und in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF), die am Montag veröffentlicht wurden.