Am Berner Hauptbahnhof – Klima-Demonstranten blockieren UBS-Filiale und ziehen wieder ab

In einem weiteren Tweet schreiben die Aktivisten und Aktivistinnen, dass die UBS in Konzerne wie Shell, Chevron und Exxon Mobil investiere. Sie trage somit «Mitschuld an den gravierenden Folgen der Klimakrise». Die Bank weist diesen Vorwurf zurück.

Die Aktivistinnen und Aktivisten hätten sich symbolisch vor die UBS hingesetzt, um auf die «klimaschädlichen Machenschaften» der UBS aufmerksam zu machen, heisst es auf Twitter weiter. Laut den Protestierenden finanziert die Bank «Kohle, Öl und Gas» und zerstört so unsere Lebensgrundlage. Die UBS sei zudem für «schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen» verantwortlich, so die Vorwürfe.

Diverse Klimaproteste gegen Schweizer Grossbanken

Schweizer Grossbanken waren schon oft das Ziel von Klimaprotestierenden. Im Januar 2020 drangen Aktivistinnen und Aktivisten in eine UBS-Filiale in Lausanne ein und verstreuten Kohle in der Empfangshalle. Im August 2021 gab es eine Sitzblockade vor der UBS am Paradeplatz, welche die Polizei auflöste. Und im Juli 2019 hatten Klimademonstrierende den Eingang einer UBS in Basel besetzt. Das Basler Strafgericht sprach die fünf Aktivisten im Anschluss frei.