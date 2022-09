Aargau-Nordwestschweiz: «Klima der Angst» bei Gewerkschaft? – Unia wehrt sich gegen Vorwürfe

Das sagt die Unia zu den Vorwürfen

«Die Darstellung in der BaZ entspricht nicht unserer Wahrnehmung», sagt Unia-Sprecherin Daria Frick auf Anfrage von 20 Minuten. Die «Kontrolle vereinbarter Ziele» oder «zeitweise hohe Ansprüche» gebe es durchaus, ein «Klima der Angst» aber «sicher nicht». Die Arbeitsbedingungen seien im Rahmen von Reglementen geschützt, und Mitarbeitende sollten konstruktive Kritik äussern, so Frick.

Die Unia nimmt die Situation also anders wahr. Ist das irgendwie mit so gravierenden Vorwürfen zu vereinbaren? Und was sagt die Gewerkschaft dazu? «Da die Vorwürfe anonym geäussert wurden, ist es für uns schwierig, dies einzuordnen», sagt Frick. Offenbar entsprächen sie der Wahrnehmung von Mitarbeitenden. «Wir bedauern dies und sind jederzeit zu einem Klärungsgespräch mit den Betroffenen bereit, falls sie dies wünschen», so die Sprecherin.