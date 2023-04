Bülach ZH: «Die Vorwürfe gegen den Polizeichef sind haltlos»

Die Stadt Bülach ist «entsetzt» über die schweren Vorwürfe in einem Artikel im «SonntagsBlick». Darin waren massive Vorwürfe gegen den Polizeichef der Stadtpolizei Bülach erhoben worden. Die Anschuldigungen seien «haltlos und entbehren jeglicher Grundlage», heisst es nun in einer am Montag veröffentlichten Medienmitteilung der Stadtverwaltung.

«Klima der Angst»

Laut «SonntagsBlick» hatten in den letzten sieben Monaten sieben Polizistinnen und Polizisten – also ein Drittel der Belegschaft - gekündigt. Sie sollen zu kleineren Polizeien oder in Kantonen gewechselt haben. Einige verzichteten gemäss Bericht auf Dienstgrade und nahmen sogar einen tieferen Lohn in Kauf. Das alles nur, um den Polizeiposten in Bülach hinter sich zu lassen.