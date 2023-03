Basel: Klima der Angst und Essstörungen – Vorwürfe an Ballettschule bestätigt

Demütigungen, Panikattacken, Essstörungen – viele der ehemaligen Schülerinnen leiden noch Jahre später unter den Erlebnissen an der Ballettschule. Die hostilen Umstände wurden nun in einer unabhängigen Untersuchung bestätigt.

Der Skandal hatte starke Konsequenzen. Der Vorstand des BTB-Vereins beantragte beim Basler Erziehungsdepartement (ED) die Schliessung des Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis-Bereichs (EFZ) auf Ende des Schuljahres 2022/23. Die unabhängige Untersuchung der Vorwürfe, die ehemalige Schülerinnen und Schüler der Ballettschule Theater Basel (BTB) in der «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) und bei Bajour äusserten, ist nun abgeschlossen.

Klima der Angst in der Ballettschule

Am Freitag veröffentlichte die BTB eine Medienmitteilung zu den Erkenntnissen der unabhängigen Untersuchung der Zustände in der Ballettschule. Dabei wurden die Vorwürfe der ehemaligen und aktuellen Lernenden an der Tanzschule neu betrachtet und geprüft.