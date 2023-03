Berlin: Klima-Kleber beschmieren Grundgesetz-Kunstwerk

Deutschland : Klima-Kleber beschmieren «Grundgesetz 49» – Grünen-Politiker nennt das eine «Scheiss-Aktion»

Erneut haben Klima-Aktivisten der «Letzten Generation» in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Aus der Politik gibt es massive Kritik, nachdem ein Kunstwerk nahe des Bundestages mit schwarzer Farbe beschmiert wurde.

Am Samstag verschmierten Klima-Aktivisten ein Kunstwerk, das das deutsche Grundgesetz zeigt, mit schwarzer Farbe.

Klima-Kleber haben am Samstag ein Kunstwerk in Berlin mit schwarzer Farbe beschmiert.

Aktivisten der Letzten Generation haben das Denkmal mit Grundgesetz-Artikeln am Bundestag mit schwarzer Farbe übergossen, um gegen die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe wie Erdöl zu protestieren. Wie die Polizei Berlin mitteilte, waren an der Aktion am Samstagvormittag sechs Personen beteiligt. Einsatzkräfte hätten ihre Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt. Gegebenenfalls würden auch Strafermittlungsverfahren eingeleitet.