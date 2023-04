Lustenau (A): Klima-Kleber blockieren Grenzbrücke zur Schweiz und sorgen für Stau-Chaos

Klima-Kleber sorgen mit einer Strassenblockade für ein Stau-Chaos im Morgenverkehr. Mitglieder der «Letzten Generation» blockieren die Grenzbrücke zwischen Lustenau (Österreich) und Au (Schweiz). Damit sorgen sie in dieser Woche zum dritten Mal in Folge für ein Verkehrschaos im Morgenverkehr, wie Heute.at berichtet.



Über den Grenzübergang Lustenau/Au führen zahlreiche Transitrouten des internationalen Schwerverkehrs. Täglich passieren rund 1350 LKW und 13’100 PKW an dieser Stelle die Grenze. Auch viele Grenzgänger und Touristen nutzen den Hauptzoll im St. Galler Rheintal.