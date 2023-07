Klima-Kleber blockieren Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg

In Hamburg stehen Maschinen am Boden, die bereits in der Luft sein sollten.

Am Donnerstagmorgen haben sich an den deutschen Flughäfen Hamburg und Düsseldorf Klima-Aktivisten auf die Landebahnen geklebt. Das teilt die «Letzte Generation» in einer Mitteilung mit. Demnach sollen Aktivisten Sicherheitszäune durchbrochen haben und so aufs Flughafengelände der beiden Städte gedrungen sein.

Wie «Focus» schreibt, sollen sich in Hamburg drei Aktivisten auf dem Rollfeld befinden. Ein Blick auf Flightradar24 zeigt, dass zurzeit ein Flugzeug über dem Ruhrgebiet kreist. Zielflughafen wäre Düsseldorf. Ob die verspätete Landung der Maschine mit den Klima-Klebern zu tun hat, kann bisher von den Flughafenbehörden nicht bestätigt werden. Auch in Hamburg stehen noch mehrere Maschinen am Boden. Laut Flightradar24 müssten sich diese eigentlich schon in der Luft befinden. Ob ein Zusammenhang mit den Klima-Klebern besteht, kann auch in diesem Fall noch nicht gesagt werden.