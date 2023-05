Raúl Semmler: Klima-Kleber mit Beton-Hand muss hinter Gitter

Im Dezember 2022 klebten sich Klimaaktivisten der «letzten Generation» in Mainz im Bereich der Alicenbrücke, einer Hauptverkehrsachse im Berufsverkehr, fest. Einer der Klimaaktivsten verwendete dabei so starken Kleber, dass seine Hand nicht vom Asphalt getrennt werden konnte.

Der Klimaaktivist namens Raúl Semmler wurde durch diese Aktion bekannt. Ein Foto, das seine am Asphalt festgeklebte Hand zeigt, ging in den Sozialen Medien viral. Er erntete jedoch auch Spott. Dies scheint ihn nicht beeindruckt zu haben, nahm er doch weiter fleissig an Protestaktionen teil. Nun muss er in den Knast.