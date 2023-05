Letzte Generation verteidigt Polizei in einem neuen Video

In einem am Freitag veröffentlichten Video verteidigt ein Aktivist die Polizeiarbeit auch.

Nachfolgend sagt er: «Ich habe heute und in der Vergangenheit Schmerzgriffe durch die Polizei erfahren. Das tut weh und hätte vermieden werden können. Wenn ich in den Protest gehe, dann tue ich das aus Liebe zu allen Mitmenschen und aus Angst davor, wie es ihnen geht, wenn die Bundesregierung uns weiterhin verantwortungslos in die Klimakatastrophe stürzt.» Weiter sagt er, dass er auch aus Liebe zur Polizei in den Protest gehe, aus «Respekt davor, dass sie unseren Rechtsstaat jeden Tag schützt». Die Polizei trage keine Schuld «an der Verantwortungslosigkeit der Regierung». Auch sie sei darauf angewiesen, dass die Regierung einen Weg finde, die Menschen in eine klimagerechte Zukunft zu bringen.