Klimakleber Letzte Generation mit Protesten in Berlin

Am Donnerstagmorgen haben Aktivistinnen und Aktivisten der «Letzten Generation» in der deutschen Hauptstadt Berlin teilweise für ein Verkehrschaos gesorgt. In Charlottenburg, wo rund 30 Personen durch einen Protestmarsch den Verkehr lahmlegten , kam es zu Auseinandersetzungen mit Verkehrsteilnehmern.

So reagierten gemäss TAZ einige Autofahrer aggressiv gegenüber der Protestaktion: Nachdem sich Aktivistinnen und Aktivisten auf die Strasse gesetzt und festgeklebt hatten, versuchte beispielsweise ein Motorradfahrer, die Blockade mit seinem Töff zu durchbrechen, blieb dabei jedoch an einem Banner hängen.

Bereits am Mittwoch waren circa 160 Aktivistinnen und Aktivisten an verschiedenen Orten der Hauptstadt unterwegs, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einer Polizeisprecherin zufolge sollen sich ausserdem in der Nähe des Potsdamer Platzes vier Menschen an einem Reisebus festgeklebt haben, wie der «Spiegel» berichtet. Dies, nachdem die Gruppe «Letzte Generation» zuvor einen gross angelegten, über mehrere Wochen dauernden Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung angekündigt hatte.