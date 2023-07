Umfrage Wahlen: Grünen droht eine Schlappe, SVP gewinnt

Die Umfrage

25'688 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 10. und 11. Juli an der vierten Wahlumfrage von 20 Minuten und Tamedia im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen vom 22. Oktober 2023 teilgenommen. Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit LeeWas durchgeführt. LeeWas modelliert die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,1 Prozentpunkten.