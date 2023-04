«Letzte Generation»: Klima-Kleber wollen Wien lahmlegen

«Vielleicht geht sich auch eine vierte Woche aus», so Sprecher Florian Wagner.

Die Aktivisten der Gruppe « Letzte Generation » planen ihre bisher grösste Protestwelle in Österreich. Ab Dienstag soll der Morgenverkehr in Wien drei Wochen lang jeden Tag lahmgelegt werden, wie Heute.at berichtet.

«Vielleicht geht sich auch eine vierte Woche aus», so Sprecher Florian Wagner, bekannt durch eine Farbattacke auf ein Klimt-Bild im Leopold Museum. «Es kommt darauf an, wie viele Leute mitmachen», sagt er weiter. Derzeit würden 60 Aktivisten teilnehmen – doppelt so viele wie im Februar.