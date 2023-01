Klima-Kleber «setzen auf die primitivsten Massnahmen»

ORF-Interview : Klima-Kleberin am TV – «wir setzen auf die primitivsten Massnahmen»

Sich an der Strasse in Wien anzukleben, sei eine «Schande», aber doch notwendig, so Martha Krumpeck. Im ORF-Interview war die Klima-Aktivistin zeitweise sichtlich emotional.

Die Klima-Aktivistin Martha Krumpeck war am Montag bei der Sendung «Zeit im Bild 2» zu Gast. ORF/20Min/noh

Darum gehts Seit Monaten sorgen Blockaden von Klima-Aktivisten in der Bevölkerung für Ärger.

Mit ihren Störaktionen fordern die Klima-Kleber entschiedenere Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.

Im Interview beim österreichischen Sender ORF war eine Aktivistin zeitweise den Tränen nahe.

Am Dienstagmorgen klebte sich Martha Krumpeck am Praterstern fest, als Klimaaktivisten zum zweiten Mal innert zwei Tagen den Verkehr in Wien lahmlegten. Nur ein paar Stunden zuvor lieferte sich Krumpeck mit der österreichischen Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm am Montagabend einen Schlagabtausch im Fernsehgespräch mit ORF-Star Armin Wolf. Die Politikerin warf den Aktivisten der «Letzten Generation» «respektloses Verhalten» den Einsatzkräften und den Steuerzahlenden vor – unter anderem, weil die Aktionen jeweils unangemeldet stattfinden würden.

«Schlittern in unvorstellbare Katastrophe»

«Aktionen anmelden bringt nichts», spielte Krumpeck den Ball zurück. «Wir wollen die Menschen aufrütteln wie ein Feueralarm auf einer brennenden Erde. Es ist eine Schande, dass Klebe-Aktionen notwendig sind, damit die Bevölkerung endlich aufwacht.» Man setze auf die «primitivsten Maßnahmen». Nach einem Schlagabtausch über die Sinnhaftigkeit eines Tempolimits von 100 Stundenkilometern war Krumpeck dann den Tränen nahe. Es sei unvorstellbar, «in welche Katastrophe wir hier schlittern», so die Aktivistin mit brechender Stimme.

Die Sinnhaftigkeit der Aktionen sei aber allein deshalb gegeben, «weil ich hier sitze und die Möglichkeit habe, aufzuzeigen, wie Klimapolitik völlig an dem vorbeigeht, was notwendig wäre». Ohne die medienwirksamen Verkehrsbehinderungen wäre Krumpeck wohl kaum in die Sendung «Zeit im Bild 2» eingeladen worden. Die Blockaden hatten aber auch bereits Auswirkungen auf Noteinsätze – etwa Anfang Dezember, als ein Flug mit einem Notfall an Bord wegen Klima-Klebern am Flughafen München erst mit 20 Minuten Verspätung landen konnte.

«Öffnet Tür und Tor für Selbstjustiz»

«Die ‹Letzte Generation› hat nur zwei Themen: Tempo 100 und ein Frackingverbot – das ist zu wenig», so Staatssekretärin Plakolm laut dem österreichischen Newsportal Heute.at. Die Aktionen würden die Sicherheit von Menschen gefährden und «Tür und Tor für die Selbstjustiz» öffnen. «Deshalb bin ich der Meinung, dass man den Vorschlag nach härteren Strafen für Klima-Kleber prüfen soll», so die Jugend-Staatssekretärin.

