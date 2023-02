Wien: Klima-Kleberin wird festgenommen – Polizei hat «meine Vulva inspiziert»

Wie werden Leibesvisitationen in der Schweiz gehandhabt?

Im Januar 2020 hat das Bundesgericht ein sogenanntes Leiturteil im Zusammenhang mit Leibesvisitationen im Intimbereich gefällt. Durch die Kontrolle von Körperöffnungen wird ein Mensch in seiner Intimität und Würde beeinträchtigt. Darum seien Polizei-Kontrollen im Intimbereich, insbesondere auch der Körperöffnungen, immer ein Eingriff in die persönliche Würde und damit auch in die Grundrechte der betroffenen Personen.