Österreich: «Klima-Shakira» droht jetzt die Abschiebung

Am Donnerstag muss sie zu einem Termin bei der Fremdenpolizei antraben, dann wird das weitere Vorgehen geklärt.

«Klima-Shakira» liess jedoch verlauten, dass sie sich weiterhin an Protesten auf der Strasse beteiligen werde.

Die Fremdenpolizei prüft laut Angaben von «Heute» ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot für Anja Windl. Als «Klima-Shakira» bekannt, gilt sie als eine der prominentesten Figuren im Umfeld der Aktivistengruppe.

Hintergrund dürfte ein Klebe-Protest in Klagenfurt gewesen sein. «Dabei wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt und meine Daten an die Fremdenpolizei weitergeleitet», so Windl gegenüber «Heute». Da die 25-jährige Psychologiestudentin aus Niederbayern schon eine dicke Akte an Verwaltungsstrafen angehäuft habe, wolle man ihr nun den Aufenthalt in der Republik verbieten.

Termin bei der Fremdenpolizei

«Ich finde es unerhört, dass man mir das Recht zum Protest in Österreich abspricht», sagt Windl. «Seit Jahren lebe ich in Österreich und habe meinen Lebensmittelpunkt inklusive Studium hier – es bleibt aber ohnehin abzuwarten, inwiefern sich das rechtlich durchsetzen lässt.» Noch am Donnerstag soll ein Termin bei der Fremdenpolizei stattfinden und alles Weitere geklärt werden.

Unter der Hand hätte sie bereits von mehreren Personen erfahren, dass sie der Behörde durch ihre öffentlichkeitswirksamen Klebe-Proteste auf Hauptverkehrsrouten ein Dorn im Auge sei, dessen man sich wohl im Rahmen eines Aufenthaltsverbots entledigen könnte. Doch die «Klima-Shakira» will sich davon nicht einschüchtern lassen und werde ihren Protest auch in Zukunft auf die Strasse bringen: «Die staatlichen Repressionsversuche, um von den eigenen Versäumnissen in puncto Klimaschutz abzulenken, nehmen leider schlichtweg willkürliche Ausmasse an. Anstelle der Umsetzung von wirksamen Massnahmen zur dringend notwendigen Einhaltung der eigens gesteckten Ziele zur Emissionsreduktion werden diejenigen abgestraft, die auf die Verantwortungslosigkeit der Regierenden aufmerksam machen.»

