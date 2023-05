«Klima-Shakira» wollte «viel Chaos» – dann kam Festnahme

Anja Windl war am 3. Mai 2023 an den Protestaktionen der «Letzten Generation» des Franz-Josef-Kais in Wien beteiligt.

In der Wiener Innenstadt kam es am Mittwoch wieder zu massiven Verkehrsstörungen.

Die Klimaaktivisten der «Letzten Generation» kündigten für den Mai die bislang grösste Protestwelle in Österreich an. Bis zu vier Wochen lang wollen sie täglich ein Zeichen für ihr Anliegen setzen. Am Mittwoch kam es entlang des Franz-Josef-Kais in Wien zu mehreren Aktionen. So wählten die Aktivisten sowohl die Friedensbrücke als auch die Aspernbrücke bei der Urania als Schauplatz für ihre Kundgebungen aus.