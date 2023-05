Schweden: Klimaaktivist bei Let's Dance von Kamerakran umgeworfen

In Schweden fand am vergangenen Samstagabend das Finale des schwedischen Ablegers von «Let’s Dance» statt. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie das Studio während der Live-Sendung plötzlich von zwei Klimaaktivisten gestürmt wird. Es handelt sich dabei um einen jungen Mann und eine junge Frau. Während der junge Mann ein Transparent mit der Aufschrift «Aterställ Vätmarker» (zu Deutsch etwa: «Feuchtgebiete wiederherstellen») hochhebt, wirft die junge Frau Farbpulver in die Luft. Weiter ist im Video zu sehen, wie plötzlich ein Kamerakran rasant nach vorne schwingt und den jungen Mann zu Boden wirft.