Basel: Klimaaktivisten bauen Zeltstadt und «besetzen Universität»

Die Universität müsse mehr für die Klimagerechtigkeit tun, so die Aktivistinnen und Aktivisten.

Mediensprecherin Rosa Büchler setzt sich aktiv für mehr Klimagerechtigkeit an der Universität Basel ein.

Am Montag besetzten 30 Studierende der Gruppe «End Fossil: Occupy» den Petersplatz vor der Universität Basel.

Keine Polizei aber Securitas vor Ort

Die Aktion ist nicht bewilligt. Die Polizei hat Kenntnis von der Aktion, wie es auf Anfrage heisst, war aber am Montagmorgen nicht präsent. Vor dem Haupteingang zum Kollegiengebäude standen aber zwei Securitas-Mitarbeiter.

Matthias Geering, Sprecher der Universität sagt, dass die Uni vorab Kenntnis von der Besetzung gehabt hätte. Die Uni nehme die Forderungen zur Kenntnis und sei offen für die friedliche Aktion, so Geering. Den Vorwurf beim Klimaschutz «zu pennen», weist er aber vehement zurück. «Wir sind in Sachen Nachhaltigkeit auf einem guten Weg, uns ist jedoch auch bewusst, dass wir diesen konsequent weiter beschreiten müssen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. So sehen wir die heutige Aktion auch als Erinnerung, uns nicht auszuruhen», heisst es von Seiten der Universität.