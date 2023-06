Gymnasium Kirchenfeld Bern: Klimaaktivisten besetzen Schule illegal

Ziel der Aktion ist es, Schülerinnen und Schüler in Themen weiterzubilden, die laut «End Fossil» im Lehrplan zu kurz kommen. Dabei handelt es sich um Gebiete wie politische Bildung, Sensibilisierung zu Rassismus und psychischer Gesundheit und Bildung zu Klimagerechtigkeit, wie die Gruppe in einer Medienmitteilung schreibt. Damit wolle man «Druck auf Politik und die Schulkommission» ausüben, «damit diese die Forderungen umsetzen.»

«Wir werden diese Aktion nicht tolerieren»

Tobias Frehner, Präsident der Berner Jungfreisinnigen, kritisiert die Schulbesetzung: «Die Aktion muss durch die Schulleitung sofort unterbunden werden! Sie verstösst nicht nur gegen die politische Neutralität an den Schulen, sondern ist auch ein Hausfriedensbruch!», schreibt er auf Twitter. In einem weiteren Post verdeutlicht Frehner: «Wir werden diese Aktion nicht tolerieren und verschiedene Gegenzeichen vor der Schule setzen.» Ausserdem droht er, gegen die Gruppe mit rechtlichen Schritten vorzugehen.

Laut der «Berner Zeitung» konnten die Aktivistinnen und Aktivisten das Schulhaus vor der offiziellen Öffnung durch den Hintereingang betreten, woraufhin sie mit der Schulleitung Kontakt aufnahmen. So sollen sie nach Räumen verlangt haben, in denen sie Workshops durchführen könnten. Schulleiter André Lorenzetti will keine Eskalation, weswegen er die Aktion nicht verhindert. Ausserdem stellt er «End Fossil» vier Zimmer zur Verfügung, die sie bis am Dienstag um 16 Uhr benützen dürfen. Lorenzetti sei es jedoch wichtig, dass der reguläre Unterricht weiter stattfinden könne. Obwohl die Aktivistinnen und Aktivisten anbieten, dass sich Schülerinnen und Schüler zwischen normalen und alternativen Unterricht entscheiden können, kommt das für Schulleiter Lorenzetti nicht in Frage.