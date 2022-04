Auf Fahrbahn geklebt : «So eine Aktion regt einen nur auf und bringt überhaupt nichts»

Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland haben am Dienstagmorgen die Ausfahrt Wankdorf blockiert. Es ist bereits die dritte Aktion der Gruppierung. Verkehrsteilnehmende reagieren genervt.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Bewegung Renovate Switzerland haben am frühen Dienstagmorgen die Ausfahrt Wankdorf der Autobahn in Richtung Bern blockiert. Drei Personen haben sich auf die Fahrbahn geklebt. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern vom Bundesrat einen Aktionsplan, um energetische Gebäudesanierungen voranzutreiben.

Es handelt sich bereits um die dritte Autobahn-Blockade von Renovate Switzerland innert weniger Tage. Letzte Woche hatte die Gruppierung den Autobahnverkehr an der Einfahrt nach Lausanne und die Mont-Blanc-Brücke in Genf blockiert.

Eine Busse und eine Strafanzeige nehme sie in Kauf, sagte eine Teilnehmerin der Protestaktion zu 20 Minuten. «Ich habe keine Angst vor der Justiz – das ist das kleinste Problem. Viel grösser ist meine Angst vor dem, was uns in Zukunft erwartet.» Darum müsse jetzt gehandelt werden, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.