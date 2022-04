Lausanne : Klima-Aktivisten blockieren Autobahn – Polizei greift mit Festnahmen durch

Im Kanton Waadt führt ein Kollektiv des zivilen Ungehorsams am Montag in Lausanne eine gefährliche Aktion durch. Rund ein Dutzend Personen haben sich auf die Fahrbahn gesetzt und den Verkehr blockiert.



Eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass sie am Montagmorgen eine grosse Aktion ausführen wolle. Sie würde versuchen, Autobahnen zu blockieren, und zwar mehrmals, bis der Bundesrat ihrer Forderung nachgibt, so die Warnung. Am Montagmorgen setzten die Aktivistinnen und Aktivisten ihre Ankündigung in die Tat um.



Die Gruppe blockierte den Autobahnzubringer auf der Höhe der Ausfahrt Maladière in Lausanne. Etwa 50 Autos steckten auf der Autobahn fest, wie 20 Minuten berichtet. An der Protestaktion beteiligten sich ein knappes Dutzend Personen.



Der Verkehr hat sich mittlerweile wieder normalisiert. Die Fahrzeuge können nun ungehindert die Ausfahrt Maladière erreichen. Die Aktion dauerte insgesamt weniger als eine halbe Stunde.