Brugg AG – Klimaaktivisten blockieren Holcim-Steinbruch

Mit dem Motto «wir stellen uns Holcim in den Weg» besetzen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten seit Sonntag trotz Schnee und kalten Temperaturen einen Steinbruch des Zement-Riesen Holcim in der Nähe von Brugg AG. Laut einer Mitteilung haben die Aktivistinnen und Aktivisten am Rande des Steinbruchs Gabenchopf in einer Rodungszone eine Waldbesetzung errichtet. Damit wollen sie eine Erweiterung der Kalkstein-Grube verhindern.