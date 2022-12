Klimaaktivisten drohen Familie wegen viel Weihnachtsbeleuchtung

Doch die Familie möchte nicht klein beigeben: «Wir werden vor denen nicht in die Knie gehen», sagt Sven Borchart.

Die Familie Borchart schmückt ihr Haus in der deutschen Ortschaft Delmenhorst Jahr für Jahr mit Tausenden Lichtern: Rund 60’000 installieren sie an und um ihr Heim, das sich deshalb überregional zu einer kleinen Weihnachtsattraktion entwickelt hat.

«Nächtliche Aktionen» sollen «Elektroschrott abschalten und entsorgen»

Doch daran haben nicht alle ihre Freude: «Sie produzieren mit ihrer unnötigen Weihnachtsbeleuchtung Lichtschmutz und vergeuden Strom», fängt der Brief des Kollektivs «Letzte Generation» an, den sie der Familie kürzlich zukommen liess.

Weiter unten verwandelt sich das Schreiben dann in eine offene Drohung für die Familie: «Es könnte ansonsten sein, dass durch wen auch immer ausgeführte nächtliche Aktionen dazu führen, dass ihr Elektroschrott abgeschaltet und entsorgt wird!» Und die «Letzte Generation» stellt sogleich ein Ultimatum: Bis am 5. Dezember soll die Weihnachtsbeleuchtung entfernt werden.

«Wir werden vor denen nicht in die Knie gehen»

Doch so leicht lässt sich die Familie nicht einschüchtern – sie erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. «Ich bin stinksauer, kann nicht verstehen, warum man so etwas kaputt machen will», sagt Martina Borchart gegenüber der «Bild». Und Ehemann Sven gibt sich trotzig: «Wir werden vor denen nicht in die Knie gehen.»