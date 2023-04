Klimaaktivisten in Italien sollen wie Mafiosi angeklagt werden

In Florenz traf ea am 17. März die Fassade des Palazzo Vecchio. Auch Bürgermeister Dario Nardella half bei der Verhaftung der Schuldigen tatkräftig mit

… am 1. April 1 den Barcaccia-Brunnen in Rom schwarz eingefärbt hatten.

Klimaaktivisten der «Letzten Generation» in Italien droht eine Anklage wegen «Bildung einer kriminellen Vereinigung». Der Vorwurf richtet sich gegen Mitglieder der «Ultima Generazione» in Padua in Norditalien, wie ein Sprecher der Polizeieinheit Digos am Samstag auf Anfrage mitteilte. Die auf Terrorismusbekämpfung spezialisierte Digos ermittelt demnach seit einer Plakataktion der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion im Jahr 2020. Zunächst sei eine Durchsuchung bei einem Verdächtigen erfolgt, der zu den nun Beschuldigten gehört. Ausgehend davon seien Verdächtige observiert worden.