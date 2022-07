Grossbritannien : Klimaaktivisten kleben sich an Rahmen von Van-Gogh-Gemälde

Protestaktionen sorgen in Grossbritannien für Aufsehen. Klimaaktivistinnen klebten sich in Museen an Rahmen von wertvollen Kunstwerken.

Ein Aktivist und eine Aktivistin kleben sich am Rahmen eines Gemäldes von Van Gogh an. 20min/amo

Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Grossbritannien haben sich in mehreren Museen an die Rahmen von Gemälden festgeklebt. Die Organisation «Just Stop Oil» teilte mit, sie habe mit der Aktion am Mittwoch die Kunstwelt auffordern wollen, sich dem «zivilen Widerstand» im Kampf gegen den Klimawandel anzuschliessen, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete.

Die Aktion in Glasgow. 20min/amo

Im schottischen Glasgow klebten sich die Aktivisten an den Rahmen des Bildes «My Heart’s In The Highlands» des Künstlers Horatio McCulloch aus dem 19. Jahrhundert, das im Kelvingrove Art Gallery and Museum in Glasgow hängt. Ausserdem sollen sie das Logo der Gruppe auf die Wände und den Boden des Museums gesprüht haben. Die schottische Polizei nahm mehrere Beteiligte – vier Frauen und einen Mann zwischen 20 und 31 Jahren – fest.

Angeklebt an Rahmen von Van-Gogh-Werk

Auch in London und Manchester sorgten die Aktivisten, die zuvor eher an Regierungsgebäuden oder Ölterminals protestiert hatten, in den vergangenen Tagen für Aufsehen: In der Courtauld Gallery in London klebten sie sich nach eigenen Angaben an den Rahmen eines Van-Gogh-Werkes, in Manchester an ein Bild von William Turner. Die Gruppe ruft die britische Regierung auf, keine neuen Öl- und Gasprojekte mehr zuzulassen.

