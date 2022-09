Gefährliche Aktion : Klimaaktivisten klettern Fassade des KKL in Luzern hoch

Am Dienstagmorgen sind drei Krimaaktivisten die Fassade des KKL in Luzern hochgeklettert. Dort hängten sie ein grosses Plakat auf, mit der Botschaft «Keep fossils in the ground!» Sie richtet sich an die weltgrössten Erdölkonzerne, die aktuell im KKL zusammenkommen.