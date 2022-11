Klimaaktivisten lassen Luft aus SUV-Pneu von Rollstuhlfahrerin 

Am Sonntag liessen Klimaaktivistinnen und -aktivisten von «Tyre Extinguishers» Luft aus dem SUV-Reifen einer Rollstuhlfahrerin.

Klimaaktivisten von «The Tyre Extinguishers» liessen am Sonntag in Zürich die Luft aus dem SUV einer Rollstuhlfahrerin.

Eine Frau ärgert sich über die Aktion von Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Zürich: «Sie behaupten, sich fürs Klima einzusetzen, und attackieren dann die Autos von Menschen mit Behinderungen», schreibt sie auf Linkedin.

Sie selbst sei Rollstuhlfahrerin und habe kürzlich ihren SUV mit einem platten Reifen vorgefunden. Auf der Windschutzscheibe sei ein Flyer gewesen, der sie darüber informierte, dass es nicht nötig sei, in der Stadt ein solch grosses und umweltschädliches Auto zu fahren.

Autos von Menschen mit Behinderung sollten verschont werden

Was die Betroffene am meisten ärgert: «Mein Behindertenparkausweis war in der Windschutzscheibe klar ersichtlich. Ich fordere die Aktivistinnen und Aktivisten deshalb dazu auf, sich besser zu informieren und aufmerksamer zu sein.»