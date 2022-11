«Letzte Generation» : Klimaaktivisten legen Berliner Flughafen lahm

Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) ist am Donnerstagnachmittag wegen einer Aktion von Klimaaktivisten der Flugverkehr eingestellt worden. «Wegen des unbefugten Zutritts mehrerer Personen sind aktuell beide Start- und Landebahnen am BER gesperrt», erklärte der Betreiber. Ein Sprecher der Bundespolizei Berlin sprach von einem «Vorfall» mit mehreren Menschen, die sich im nicht öffentlich zugänglichen Bereich des Flughafens aufhielten. Einsatzkräfte seien vor Ort. Die deutsche «Bild» schreibt, dass mehrere Maschinen am Abend das Boarding schon beendet hatten und die Passagiere daher nun auf dem Rollfeld stünden und auf eine Freigabe warten. Andere Flüge seien direkt umgeleitet worden und landeten stattdessen in Leipzig und Dresden, wo die Passagiere mit Bussen zurück nach Berlin gebracht werden.