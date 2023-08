Basel: Klimaaktivisten blockieren Dreirosenbrücke

In den frühen Morgenstunden haben sich am Freitag fünf Aktivistinnen und Aktivisten auf einer Basler Brücke positioniert und die Durchfahrt für den Schiffstransport von Erdöl blockiert. Damit ist auch das Anlegen und Entladen von Transportschiffen in den Rheinhäfen, über welche rund ein Drittel des in die Schweiz importierten Erdöls umgeschlagen wird, verhindert.