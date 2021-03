Klimastreik: Berner Polizei ermahnt Klimaaktivisten und kündigt Wegweisungen an

Nach monatelanger, coronabedingter Pause hat die Klimabewegung Fridays For Future weltweit dazu aufgerufen, am 19. März wieder fürs Klima auf die Strassen protestieren zu gehen. Auch in der Schweiz folgen Anhänger der Klimabewegung dem Aufruf: In über 15 Schweizer Städten hat die Klimabewegung Schweiz Streiks organisiert.

Geplant sind keine Massenversammlungen, sondern dezentrale Sitzstreiks, die den lokalen Corona-Massnahmen entsprechen. Aktionen wird es am Nachmittag unter anderem in Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich geben. Die Sitzstreiks sind alle bewilligt – nur in Zürich erhielten die Organisatoren keine Bewilligung, wie aus einer Mitteilung von Klimastreik Zürich hervorgeht. Die Organisatoren machen in dem Schreiben jedoch klar, dass man auch in Zürich den geplanten Streik durchführen wird. «Wir rufen den Strike for Future zurück ins Leben», schreiben die Veranstalter.