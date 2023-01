WEF 2023: Klimaaktivisten wandern aus Protest gegen das WEF nach Davos

Das Strike-WEF-Kollektiv organisiert am Wochenende vor dem Weltwirtschaftsforum eine zweitägige Protestwanderung von Küblis nach Davos. Auf der Packliste stehen neben Wanderschuhen und Tupperware auch Transparente und Plakate. Geschlafen wird mit Schlafsack und Mätteli in einer Turnhalle. «Das Ziel ist es, ein deutliches Zeichen zu setzen, dass die Politik, welche am WEF gemacht wird, keine Lösungen bringt, sondern die aktuellen Krisen wie die Klimakatastrophe im Gegenteil noch weiter verstärkt», so das Medienteam gegenüber 20 Minuten.