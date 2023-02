Wien: Klimaaktivisten werden von der Polizei eiskalt sitzen gelassen

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen an mehreren Standorten in Wien für Stau gesorgt.

Am Praterstern in Wien-Leopoldstadt war der Verkehr am Montagmorgen lahmgelegt und auch am Döblinger Gürtel ging nichts. Bereits um acht Uhr kletterten Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der Letzten Generation auch auf eine Schilderbrücke bei der Wiener Praterbrücke. So wollten sie den Verkehr auf der Autobahn behindern. Nach eigenen Angaben waren sie drei Stunden später aber immer noch dort. Die Polizei liess sie sitzen.