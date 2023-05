«End Fossil»: Klimaaktivisten wollen Schweizer Hochschulen besetzen

Nach den Besetzungen des Gymnasiums am Münsterplatz in Basel und des Gymnasiums Enge in Zürich will «End Fossil» im Mai und Juni zum ersten Mal eine Uni in der Schweiz besetzen.

Nach den Besetzungen des Gymnasiums am Münsterplatz in Basel und des Gymnasiums Enge in Zürich will die Bewegung «End Fossil» am 8. Mai mit der Universität Basel zum ersten Mal eine Uni in der Schweiz besetzen. Das kündigt die Klimagruppierung in einem Schreiben an Medienvertretende an.