Sitten: Klimaaktivisten wollen sich festkleben, Polizei reagiert

So hatten sie nicht einmal genügend Zeit, sich auf dem Boden festzukleben.

Gegen acht Uhr am Dienstagmorgen begannen zwei Klimaaktivisten und eine Klimaaktivistin die Rohne-Brücke in Sitten zu blockieren. Lange dauerte der Sitzstreik indes nicht: Die Polizei war schnell vor Ort und führte die drei Personen weg – noch bevor diese die Gelegenheit hatten, ihre Hände auf die Strasse zu kleben.

«Innerhalb von weniger als zwei Minuten verlief die Anhaltung der Personen reibungslos, sodass der Verkehr nicht beeinträchtigt wurde», schreibt die Walliser Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme der insgesamt acht beteiligten Personen an. Die Ermittlungen sind im Gange.

In einer Medienmitteilung begründet Renovate Switzerland die versuchte Blockade: Der Kanton Wallis sei einer der Kantone, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. In den nächsten Jahren würden die meisten seiner Gletscher, die zu seinem Ruf als Tourismusdestination beitragen, verschwinden.