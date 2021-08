Die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen fordern von den Schweizer Banken unter anderem, Investitionen in fossile Energien zu stoppen und transparente Finanzflüsse zu schaffen. Der erste Teil der Aktionswoche findet in Zürich statt und richtet sich an Privatbanken. Diese Woche wird auch eine «grosse, bunte Massenaktion zivilen Ungehorsams» beinhalten, heisst es in einer Mitteilung.