Schweisstreibende Fahrten : Klimaanlagen in 27 BLS-Zügen fallen bis Mitte August aus

Wegen Problemen bei der Stromzufuhr ist bei den BLS-Zügen des Typs Nina die Mehrheit der Klimaanlagen ausgefallen. Mitte August sollen sie zumindest teilweise wieder klimatisiert verkehren.

Reparatur in zwei Schritten

In einem ersten Schritt repariere die BLS bis Mitte August die dreiteiligen Ninas so, dass zwei von drei Wagen wieder klimatisiert werden können. Bis Mitte Oktober werde in einem zweiten Schritt der dritte Wagen aller dreiteiligen Ninas repariert. Danach seien die Züge wieder vollständig klimatisiert. Die vierteiligen Züge sollen bis Ende Juli vollständig repariert werden.

Die Reparaturarbeit in zwei Schritten sei nötig, weil die Ersatzteile nicht in einer genügend grossen Anzahl zur Verfügung stehen. «Mit diesem Vorgehen stellt die BLS sicher, dass die Züge so rasch wie möglich zumindest teilweise wieder klimatisiert unterwegs sind», schreibt die BLS. Die Klimaanlagen würden so aufgerüstet, dass «eine ungünstige elektrische Zusammenwirkung zwischen der Fahrleitung und den Fahrzeugen künftig nicht mehr zum Ausfall der Anlagen führen sollte».