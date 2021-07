«Haben keine Angst vor rechtlichen Konsequenzen» - Klimabewegung engagiert Fake-CS-Sprecherin

Bei der Pressekonferenz der Klimabewegung «Rise Up For Change» gab sich eine Schauspielerin als CS-Sprecherin aus. Die Grossbank will die Aktion nicht kommentieren.

In einer inszenierten Stellungnahme verkündete die Fake-CS-Sprecherin, dass die Grossbank ihre Finanzflüsse offenlegen und aus Investitionen in fossile Energien aussteigen möchte.

Darum gehts Am Montag fand eine Pressekonferenz der Klimabewegung «Rise Up For Change» am Zürcher Paradeplatz statt.

Die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen engagierten eine Schauspielerin und einen Schauspieler, die sich als CS-Mitarbeitende ausgaben.

Im August startet die Aktionswoche der Klimabewegung «Rise Up For Change». Zum Auftakt fand am Montag eine Pressekonferenz am Zürcher Paradeplatz statt. Dabei gaben sich ein Schauspieler und eine Schauspielerin als Mitarbeitende der Credit Suisse aus. In einer inszenierten Stellungnahme verkündete eine Fake-CS-Sprecherin, dass die Grossbank ihre Finanzflüsse offenlegen und aus Investitionen in fossile Energie aussteigen möchte.

«Leider ist der Auftritt der Credit Suisse nur gespielt gewesen», teilten die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen nach der Pressekonferenz mit. Mit der «satirischen Kunstaktion» habe man versucht, die Grossbank auf eine neue Art und Weise aufzurütteln, sagt «Rise Up For Change»-Sprecherin Frida Kohlmann. Kontakt mit der CS hätte man bisher nicht gehabt. «Es würde uns aber interessieren, was die CS dazu sagt. Vor rechtlichen Konsequenzen fürchten wir uns nicht.» Die CS will die Aktion auf Anfrage nicht kommentieren.

«Grosse, bunte Massenaktion zivilen Ungehorsams»

Letzten September hatten die Aktivisten und Aktivistinnen der Klimabewegung «Rise Up For Change» den Bundesplatz besetzt und damit für Schlagzeilen gesorgt. Sie fordern von den Schweizer Banken unter anderem, Investitionen in fossile Energien zu stoppen und transparente Finanzflüsse zu schaffen.

Wie es in einer Mitteilung heisst, findet dieses Jahr der erste Teil der Aktionswoche in Zürich statt und richtet sich an Privatbanken. Diese Woche werde auch eine «grosse, bunte Massenaktion zivilen Ungehorsams» beinhalten. Während der gesamten Aktionswoche findet im Raum Zürich ein Klimacamp statt. Der zweite Teil der Aktionswoche lege den Fokus dann auf die «systemischen Probleme und Kritik» am Schweizer Finanzplatz. Dafür ist ein Treffen am 6. August auf dem Münsterplatz in Bern geplant.

