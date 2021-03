Die Klimabewegung weltweit geht am Freitag auf die Strasse – auch in mehreren Schweizer Städten. Nach einer monatelangen, Corona-bedingten Pause melde sich Klimastreik Schweiz zurück, heisst es in einer Mitteilung. Geplant sind keine Massenversammlungen, sondern dezentrale Sitzstreiks, die den lokalen Corona-Massnahmen entsprechen. Aktionen wird es am Nachmittag unter anderem in Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich geben. Die Proteste seien grösstenteils von der Polizei bewilligt – so etwa in Bern.