Berlin : Klimablockade soll nicht schuld am Tod der Velofahrerin sein

In Berlin ist eine Velofahrerin von einem Betonmischer überrollt worden. Wegen einer Klimablockade hätten Rettungskräfte nicht rechtzeitig am Unfallort eintreffen können. Ein Bericht entlastet die Klimablockade.

Die deutsche Regierung verurteilte es am Freitag, wenn eine Protestform «Gefahren für andere in Kauf nimmt».

In Berlin soll eine Velofahrerin gestorben sein, weil Rettungskräfte wegen einer Klimablockade nicht rechtzeitig am Unfallort hätten eintreffen können.

In Berlin wurde am Montagmorgen eine Radfahrerin von einem Betonmischer erfasst und schwer verletzt. Am Freitag ist die Frau im Spital verstorben. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr kam verspätet zum Unfallort, weil es wegen Blockaden von Klimaaktivisten lange im Stau gestanden hatte.



Einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» (Bezahlartikel) zufolge soll die Klimablockade jedoch keinen Einfluss auf die Notfallversorgung der Frau gehabt haben. Die Zeitung berief sich am Freitag auf einen internen Vermerk der Feuerwehr. Demnach soll die Notärztin ohnehin entschieden haben, dass der Betonmischer nicht mit einem Spezialfahrzeug angehoben werden sollte.