Bikesommer Schweiz

Klimafreundlich Biken in Laax

Laax gehört bereits bei den Skigebieten zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit. Nun doppeln Sie nach und bauen den ersten umweltfreundlichen Biketrail: den Nagens-Trail.

Alle, die ihre Sommerferien in der Schweiz planen, können sich auf das neue Angebot freuen.

Sommer in der Schweiz

E-Gerätschaften: Nachhaltigkeit – in Laax mehr als nur ein Trend.

Die Ferienregion Flims Laax Falera hat für Biker ein Geschenk für den Sommer: den Nagens-Trail. Nun könnten wir über jeden neuen Biketrail in der Schweiz einen Artikel schreiben. Machen wir aber nicht. Weshalb denn über den neuen Nagens-Trail? Nun, dieser ist ein weltweites Novum: Beim Enduro Singletrail setzt die Destination in Zusammenarbeit mit Velosolutions neue Massstäbe in Sachen umweltfreundlichem Trailbau. Es wird die weltweit erste Bikestrecke sein, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie gebaut wird.