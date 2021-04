Die Kampagne #WIRSINDZUKUNFT geht in die nächste Runde.

Auch wenn die Pandemie das Thema Klimawandel weitgehend aus den Medien verdrängt hat: Besser geht es der Erde klimatisch deshalb nicht. Zwar war der Reiseverkehr «dank» der Pandemie stark eingeschränkt, dafür nahm der Individualverkehr zu. Aus den Steckdosen der Firmen floss wegen Home Office ebenfalls weniger Strom, dafür stieg der Verbrauch zuhause. Nach Corona dürften wir schnell wieder auf dem alten Niveau sein, was Energieverbrauch und CO₂-Emissionen betrifft.

Berichte über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energiesparen

Die Antwort: Mit den Anstrengungen von uns allen. Deshalb geht die Kampagne #WIRSINDZUKUNFT in die nächste Runde: Auf 20 Minuten, 20 Minutes und 20 Minuti berichten wir regelmässig zu den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energiesparen. Wir stellen visionäre Köpfe, wie beispielsweise jene von Climeworks vor, die in einem Projekt involviert sind, das aus Abgas Flugzeugtreibstoff herstellen will. Wir werfen einen energiekritischen Blick auf Geräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, aber auch Gaming-PCs und Grafikkarten. Wir stellen die vielen Sharing-Mobility-Angebote vor und testen auch mal ein E-Bike oder ein E-Auto. Wir zeigen Alternativen zur Ölheizung auf, zeigen, wie man mit den richtigen Investitionen ins Gebäude richtig viel Strom sparen kann und wo man sich dazu informieren kann.