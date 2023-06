Renovate Switzerland: Formel-1-Rennen, Roadtrips, USA-Reise – Klima-Voegtli erneut in der Kritik

Der Mediensprecher von Renovate Switzerland hat in der Vergangenheit unter anderem ein Formel-1-Rennen besucht. «Mit dem F1 hat er sich aber definitiv disqualifiziert», schreibt ein Twitter-Nutzer.

Dass der Klimaaktivist und Pressesprecher von Renovate Switzerland Max Voegtli vergangene Woche nach Mexiko flog, kam bei einigen gar nicht gut an.

Nun zeigen Social-Media-Posts des Klimaaktivisten, dass er in der Vergangenheit unter anderem ein Formel-1-Rennen besuchte und in die USA reiste.

Max Voegtli, der Pressesprecher von Renovate Switzerland, sieht sich wegen einer Flugreise nach Mexiko in der Kritik.

Zu Besuch bei der Formel 1 in Belgien, eine Autofahrt nach München oder eine USA-Reise: Bilder des Klimaaktivisten Max Voegtli sorgen derzeit auf Social Media für Diskussionen . «Der Renovate Switzerland PR-Mann Max Voegtli kommt viel rum. Das sei ihm gegönnt – und allen anderen auch», schreibt ein Journalist auf Twitter.

In den Kommentaren wird vor allem der Formel-1-Besuch kritisiert. «Mit dem F1 hat er sich aber definitiv disqualifiziert», schreibt ein Nutzer. «Formel 1? Also hat er sich dort auf den Asphalt geklebt? Oder wie?», witzelt ein anderer User. Einige stehen aber auch hinter Voegtli und rechtfertigen die Aktivitäten damit, dass diese teilweise fünf Jahre zurückliegen. Dass eine junge Person ihre Einstellung über die Jahre verändere, sei normal, meint jemand. Darauf erwidert der Journalist: «Absolut. Aber man sollte anderen heute nicht mit Nötigung verwehren, was man gestern noch selber gelebt hat.»