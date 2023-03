Zwei Klimaaktivisten in Deutschland zu Haftstrafen verurteilt

Deutschland : Erster Richter verurteilt Klimakleber zu unbedingter Gefängnisstrafe

Zwei Klimaaktivisten waren am Montag vom Amtsgericht Heilbronn zu jeweils drei und zwei Monaten Haft verurteilt worden, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Angeklagt waren sie wegen Nötigung. Laut einer Sprecherin ist es die erste Haftstrafe ohne Bewährung, zu der Aktivisten der Gruppe verurteilt wurden.



Die Männer hätten sich am 6. Februar auf einer Strasse in Heilbronn im Bundesland Baden-Württemberg festgeklebt. Mehrere Medien hatten darüber berichtet. Laut einer Sprecherin ist es die erste Haftstrafe ohne Bewährung, zu der Aktivisten der Gruppe verurteilt wurden.



Laut Gericht wurden drei weitere Aktivisten zu unterschiedlichen Geldstrafen zu jeweils 60 Tagessätzen verurteilt. Das strengere Urteil gegen die beiden Männer sei erforderlich zur «Einwirkung auf die Täterpersönlichkeit», sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Bewährungsstrafen würde man erlassen, wenn man von einer positiven Kriminalprognose ausgehe, also dass sich derartige Straftaten nicht wiederholten. Die Männer hätten aber vor Gericht erklärt, dass sie mit den Aktionen weitermachen wollten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.