Klimakleber: Renovate Switzerland weist Schuld an Grünen-Debakel von sich

Die Grünen haben bei den Nationalratswahlen fünf Sitze verloren. Viele sehen die Klimakleber in der Schuld.

Am Sonntag erlebten die Grünen wie prognostiziert eine Wahlschlappe – ein Minus beim Wähleranteil von 3,8 Prozentpunkten und fünf verlorene Nationalratssitze. Was die vorgängigen Wahlumfragen auch zeigten: Die häufig mit der Grünen-Partei assoziierten Klimakleber werden von der Bevölkerung aktuell als eines der grössten Ärgernisse gesehen. Haben also Sitzblockaden von Gruppen wie «Renovate Switzerland» die Verluste der Ökopartei zu verantworten?