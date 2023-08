Spendenaktion: Klimakleber wollen ein Prozent vom Lohn ihrer Unterstützer

Der Klimabewegung Renovate Switzerland fehlen finanzielle und personelle Mittel. Deshalb wenden sie sich in einem Newsletter am Donnerstag an ihre Sympathisantinnen und Sympathisanten. Wie der Mitbegründer François (28) schreibt, will man, dass sie sich verpflichten, ein Prozent ihres monatlichen Einkommens der Organisation zu spenden. Nur so könne man weiter wachsen. Bei einem Schweizer Medianeinkommen von rund 80’000 Franken bei einer Vollzeitstelle wären das 800 Franken im Jahr.