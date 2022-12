Klimakleber wollen Gottesdienst stören, kommen aber zu spät

Stuttgart : Klimakleber wollen Weihnachtsandacht stören – kommen aber am falschen Tag

Eine geplante Störaktion von Klima-Aktivisten bei einem Gottesdienst in Stuttgart ging voll in die Hose: Die Mitglieder des «Aufstands der letzten Generation» kamen einen Tag zu spät zur Kirche und standen vor verschlossenen Türen.

Diese Weihnachtsfeier mit Kindern in der evangelischen Auferstehungskirche in Stuttgart …

Klimaaktivisten der Gruppe «Aufstand der Letzten Generation» sind nach Angaben der Polizei an Heiligabend in Stuttgart mit ihrem Versuch gescheitert, die geplante Live-Übertragung eines Weihnachtsgottesdienstes im Fernsehen «medienwirksam» zu stören. Einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom Samstag zufolge wurde die geplante Protestaktion bereits im Vorfeld bekannt. Die evangelische Christvesper in einer Kirche im Stadtbezirk Möhringen sei deshalb bereits am Freitag aufgezeichnet und zeitversetzt im ARD-Fernsehen übertragen worden.