Klimakleber Yannick (24) baute an der Uni Rennautos

Deutschland : Klimakleber Yannick (24) baute an der Uni mit Begeisterung Rennautos

Der deutsche Klima-Aktivist Yannick sorgte kürzlich für Schlagzeilen, weil er über 9000 Kilometer weit nach Asien in die Ferien flog. Nun wurde bekannt, dass er an seiner Uni Rennwagen konstruierte – lange mit Benzinmotoren.

So etwa im RP08 mit Honda-600er.

Bis 2018 setzte das Dynamics-Team in seinen Boliden Benzinmotoren ein.

Ende Januar hätten die Klimaaktivisten Luisa und Yannick vor Gericht erscheinen sollen, flogen aber stattdessen nach Thailand in die Ferien.

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, ist der «Letzte Generation»-Aktivist Yannick alles andere als ein grundsätzlicher Feind von Autos: An seiner Uni, der Technischen Hochschule Regensburg, war er Teil eines Teams, das Rennwagen konstruierte und sich damit mit anderen Studentinnen und Studenten mass. Er soll gar Chef des 70-köpfigen Teams gewesen sein, das bis 2018 Verbrenner-Motoren einsetzte. Das Hochschul-Team Dynamics e. V. mischte damit in der sogenannten Formula Student mit – und dies mit Erfolg.

«Die Formula Student war einer der Gründe dafür, dass ich an die OTH Regensburg gegangen bin. Mit unserem Verbrennungsmotor waren wir das drittbeste Team in Deutschland», so Yannick laut einer Festschrift der Hochschule. Auf Instagram präsentiert das Team seine Konstruktionen und Erfolge.